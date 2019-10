Pozzuoli, chiuso da dieci anni l’Antiquarium dell’anfiteatro Flavio

Giovedì 10 Ottobre 2019, 12:04

L’ultima visita risale al 2009, dopodiché solo abbandono, polvere e escrementi di piccione. Stiamo parlando dell’allestimento museale presente nell’ambulacro meridionale dell’anfiteatro Flavio di Pozzuoli; una raccolta archeologica di pregio, con reperti provenienti in gran parte dal dissolto Antiquarium puteolano, purtroppo tristemente dimenticata.Realizzato per incrementare l’offerta turistica, il neo riprodotto Antiquarium puteolano conserva al suo interno statue in marmo di gran pregio, come quella dall’ imperatore Traiano, di sua sorella Ulpia Marciana e ancora, una statua imperiale femminile acefala; una statua loricata imperiale anch’essa acefala, e diverse iscrizioni, tra queste quella indicante: «Colonia Flavia Augusta/Puteolana pecunia sua» cioè, «la Colonia Flavia Augusta costruì a proprie spese», simbolo dell’orgoglio degli antichi puteolani che a proprie spese realizzarono il nuovo anfiteatro.Un’opera mastodontica l'anfiteatro di Pozzuoli, terzo in ordine di grandezza dopo il Colosseo e l’anfiteatro di Capua, magistralmente raffigurato dell’architetto Franco Gizdulich, in un plastico in scala , che fornisce un’interessante confronto tra lo stato attuale di conservazione e l'aspetto in cui doveva apparire nel periodo di massimo splendore, anch’esso, purtroppo, lasciato infelicemente alla polvere.