Questa mattina verso le 7.30 i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti - su segnalazione del 112 - nella “Pescheria del Mare Mordi e Fuggi” in via Miliscola 438. Durante la notte sono stati esplosi dieci colpi d’arma da fuoco nella saracinesca dell’attività commerciale. Indagini in corso.