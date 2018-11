Venerdì 9 Novembre 2018, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 17:29

“È assurdo quanto sta accadendo in questi giorni a Comdata. L'azienda ha convocato le organizzazioni sindacali nazionali il prossimo 14 novembre ad Assolombarda per parlare del premio di risultato, ma non ha ancora trovato una soluzione per i lavoratori di Pozzuoli”. Alessandra Tommasini, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania, evidenzia per l’ennesima volta le anomalie di Comdata. A Pozzuoli non sono ancora state individuate soluzioni alla fine del periodo degli ammortizzatori sociali. "È inaccettabile questo atteggiamento dell’azienda – conclude Alessandra Tommasini – che ad oggi non ha ancora presentato alcun piano di rilancio del sito di Pozzuoli che tuteli i lavoratori garantendo loro un futuro così come si è impegnata nell'accordo siglato al Ministero del Lavoro lo scorso 30 luglio”