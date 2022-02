Pozzuoli, nasce il comitato imprese Cias: la presentazione alla Mcar

Trentanove aziende di diversi settori produttivi, per un totale di oltre 700 addetti diretti e un indotto che genera un importante volume di affari con centinaia di occupati e migliaia di presenze commerciali giornaliere su via Scarfoglio e via Antiniana, hanno deciso di collaborare e hanno dato vita al Cias: Comitato di imprese con l’obiettivo di aprire un confronto e un dialogo istituzionale con i comuni di Napoli e Pozzuoli, sui cui territori si trova quest'importante arteria stradale, e con la Città Metropolitana di Napoli.

Ai lavori moderati dal direttore de Il Mattino Federico Monga, sono stati invitati il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, l'assessore ai lavori pubblici e ai trasporti del comune di Napoli Edoardo Cosenza, Vincenzo Schiavo presidente Confesercenti Napoli, Gaetano Pascarella presidente del Cias. All'evento è prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali delle forze dell'ordine del territorio della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Le problematiche di quest'area sono note da tempo, ma restano irrisolte o addirittura peggiorate, anche a causa dell’abbandono della zona da parte della Marina Usa che, con la sua presenza, contribuiva a garantire in modo costante decoro e pulizia.

Ora, dopo anni di semi abbandono, finalmente l’intera area sta riacquistando vitalità grazie agli investimenti che alcune delle aziende aderenti al Cias hanno fatto e stanno facendo negli immobili di loro proprietà. Una riqualificazione urbana che, inevitabilmente, deve collegarsi ai piani di sviluppo urbano delineati dai comuni e dalla città metropolitana, anche grazie ai fondi sovracomunali in materia di viabilità. Nel corso della conferenza stampa di venerdì sarà illustrata la piattaforma programmatica del Cias.