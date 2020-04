Coronavirus a Pozzuoli, commissariato l'ospedale contaminato: tamponi a 400 dipendenti

Un ospedale focolaio con quaranta tra medici, infermieri, oss e pazienti contagiati e una città che attende, in queste ore, la decisione del sindaco e del governatore della Campania sull'istituzione della zona rossa dopo trentasei giorni di quarantena e oltre sessanta casi di coronavirus. Alla base dell'impennata di contagi ci sarebbe una falla nell'applicazione dei protocolli di sicurezza nel reparto di medicina del Santa Maria delle Grazie, una sorta di focolaio nel focolaio che ha dato il la a una lunga serie di contagi a catena, dentro e fuori all'ospedale di Pozzuoli da ieri commissariato di fatto e al centro di un'inchiesta volta a fare luce su quanto avvenuto nelle ultime due settimane. A farne le spese è stata la direttrice dell'ospedale Concetta Sarnataro, da ieri affiancata dal direttore sanitario dell'Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni, giunta a Pozzuoli per rimettere ordine e per garantire in tempi rapidi la gestione dei controlli sanitari in corso sul personale, permettere la sanificazione dei reparti e lavorare alla totale riapertura del pronto soccorso, chiuso parzialmente da lunedì dopo la chiusura totale dei reparti di Medicina e Chirurgia.



L'inchiesta da parte di una commissione di esperti esterni all'azienda dovrà invece appurare cosa non ha funzionato ed eventuali negligenze: a partire dal reparto di Medicina dove insieme al primario Raffaele Ranucci sono risultati positivi tre medici, infermieri, oss e tredici pazienti ricoverati; insieme a loro anche tre medici di chirurgia, un infermiere del reparto di Cardiologia e diversi pazienti. Dopo i 25 casi di lunedì, ieri altri 13 pazienti e due sanitari sono risultati positivi per un bilancio totale di 40 infettati. L'attenzione adesso è concentrata tutta sul ricovero, il 31 marzo scorso, di una donna di 42 anni individuata come la paziente uno ma che, alla luce del numero dei contagi, potrebbe essere stata a sua volta infettata dopo il ricovero nel reparto di Medicina. Se così fosse, il contagiato numero uno sarebbe da rintracciare proprio nel personale medico e infermieristico: le eventuali falle nell'applicazione dei protocolli, qualche leggerezza da parte dello stesso personale nella gestione di situazioni come le pause nelle aree comuni all'interno della corsia, l'eventuale inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, di cui erano dotati gli addetti ai lavori in alcuni reparti dove il livello di rischio è decisamente più basso, potrebbero aver fatto tutto il resto. In questo senso l'attenzione è rivolta anche al caso di un 82enne di Napoli, L.A. che appena entrato in ospedale era stato sottoposto a un test sierologico che aveva dato esito negativo e subito dopo sottoposto a un intervento chirurgico all'intestino. Dopo qualche giorno, mentre si valutava l'ipotesi delle dimissioni viste le buone condizioni di salute, comparivano febbre e vomito che lo costringevano a rimanere in ospedale, fino al decesso avvenuto lunedì. Successivamente è stato effettuato il tampone post-mortem che ha dato esito positivo. L'82enne - stando a quanto fanno sapere i familiari attraverso il loro legale - sarebbe entrato in contatto con una persona proveniente dal reparto di medicina.Ieriche, a ogni cambio turno, è stato sottoposto al tampone veloce nell'area adibita nel parcheggio dell'ospedale. Sono in corso le ricostruzioni dei link epidemiologici di tutti contagiati e l'individuazione dei dimessi nelle ultime due settimane, da sottoporre anche loro ai tamponi insieme a tutti gli attuali degenti, per i quali si attendono gli esiti. Nessun commento da parte del direttore generale Antonio D'Amore e della direttrice sanitaria Monica Vanni che hanno affidato a una nota della direzione dell'Asl Napoli 2 Nord il punto sulla situazione. «In queste ore si stanno effettuando controlli e verifiche su quanto accaduto e si stanno mettendo in atto le misure per garantire la massima tranquillità ai pazienti e al personale», fanno sapere: «Per questa ragione il direttore sanitario aziendale da oggi è a Pozzuoli, così da velocizzare le operazioni di ritorno alla normalità dell'ospedale. Stiamo lavorando per settori limitando i contatti tra i diversi reparti, così da sanificare l'intera struttura e scongiurare la catena dei contagi. Già da febbraio abbiamo rivisto i protocolli operativi, definito i percorsi interni anche con la consulenza di tecnici del Cotugno e, progressivamente, in base a quanto indicato dalle linee guida del ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo dotato il personale dei DPI necessari». Nella giornata di oggi, sempre nel complesso ospedaliero del Santa Maria delle Grazie, verrà consegnato un nuovo reparto di degenza Covid, collocato in un edificio autonomo da quello principale: la nuova struttura, realizzata nelle ultime tre settimane, è dotata di 11 posti letto, di cui 4 di terapia subintensiva.