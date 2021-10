Pozzuoli, crolla un muretto nel Rione Terra vicino al Duomo: abbattuto da un'auto che faceva manovra dopo un matrimonio

Un muretto in mattoni di tufo, rovinato al suolo. È la triste immagine nei pressi del Duomo del Rione Terra, a Pozzuoli. Il manufatto, da quanto si apprende, sarebbe crollato a seguito di un urto con un'auto impegnata in una manovra errata, pobabilmente in occasione di un matrimonio.

Ed ora, attraverso le telecamere si cerca di individuare l'autore, per il risarcimento del danno. Esperti sono impegnati per valutare se il muretto rovinato risalga ad epoca antica o più recente.