Pozzuoli, dai lavori spunta un tratto inedito della via Domitiana

Un tratto dell'antica via Domitiana, è venuta alla luce in questi giorni, durante i lavori di sistemazione della sede stradale, nei pressi dell' Ospedale La Schiana a Pozzuoli.

Il tratto basolato, realizzato con diversi silices in pietra vulcanica di classico formato esagonale, in buono stato di conservazione, è riconducibile alla via Domitiana, o a un suo diverticolo stradale.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Pozzuoli, è morto Carlo Santillo: fu l'ultimo... LA STORIA Bacoli, alla scoperta dell'albero genealogico: 200 anni in un... L'ARCHITETTURA I gioielli dell'architettura aprono al pubblico: con Open House...

Di questa antica strada romana sopravvivono pochi tratti. Ancora visibile il tracciato, all'intero l'istituto agrario di Licola e poco più avanti, nei pressi del centro Radar dell'aeronautica militare.

Voluta dall'imperatore Domiziano e realizzata nel I sec. d.C. la via Domiziana o Domitiana, in Campania, è la più grande strada costruita per opera dell'imperatore in Campania, al fine di migliorare i collegamenti tra il porto di Puteoli, l'odierna Pozzuoli, Roma e il resto dell'Impero.

Il percorso completo della Domiziana da Sinuessa, oggi Mondragone a Pozzuoli era lungo 33 miglia romane ovvero circa 49 km.