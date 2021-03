Pozzuoli, via alla demolizione di Villa Maria ultimo ostacolo alla nuova stazione

Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione di Villa Maria, ultimo ostacolo alla costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Pozzuoli della ferrovia Cumana. "Ultimato il fabbricato viaggiatori, seguiranno i lavori per la realizzazione della nuova stazione e quelli per il raddoppio della linea fino a Cantieri, nonché l’adeguamento normativo della stazione di Gerolomini" ha dichiarato Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav.

Il raddoppio della linea Cumana e la costruzione della nuova stazione di Pozzuoli consentiranno di liberare il centro della cittadina flegrea dall’attraversamento ferroviario e, quindi, da tutti i passaggi a livello. Un’operazione storica. Indispensabile".

Presenti stamattina Vincenzo Figliolia, sindaco della cittadina puteolana. Mentre, per Eav, concedente del raddoppio della tratta Dazio – Cantieri della suddetta ferrovia, il presidente Umberto De Gregorio e l’ing. Fiorentino Borrello, quest’ultimo in qualità di responsabile unico del procedimento dei lavori; e infine per il concessionario ATI Astaldi/Giustino-Costruire-ICG l’ing. Fabio Lucioli.

