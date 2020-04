Un incendio di vaste proporzioni, divampato nella serata di ieri, ha distrutto un'area a macchia mediterranea sulla collina di Cigliano a Pozzuoli. Notevoli le difficoltà per domare le fiamme che, alimentate da un forte vento, si sono estese rapidamente fino a lambire i muraglioni del parco degli Astroni, alcune abitazioni e locali pubblici presenti nella zona.

Diverse le squadre di vigili del fuoco e della protezione civile impegnate fino a tarda notte per tenere sotto controllo il fronte del fuoco. In corso indagini per valutare l'eventuale origine dolosa dell'incendio.

