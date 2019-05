Martedì 21 Maggio 2019, 13:13

Alberto Bellomino, 44 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli al termine di un servizio di osservazione nei pressi di una piazza di spaccio in via Sironi. Bloccato dai militari della sezione operativa, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. A casa aveva il resto: i carabinieri hanno sequestrato 8,32 grammi di cocaina suddivisa in 8 involucri, 710 euro in contanti, un bilancino di precisione e appunti sull’attività illecita. Bellomino è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, per lui è stato disposto il giudizio con rito direttissimo.