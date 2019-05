Sabato 11 Maggio 2019, 12:20

Aveva smontato la pulsantiera sulla portiera della sua auto e ci aveva nascosto 15,7 grammi di cocaina (71 dosi) e 1,5 grammi di hashish. Luigi De Felice, 39enne, di Pozzuoli, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Monterusciello per detenzione di droga a fini di spaccio mentre attraversava in auto via Catullo.