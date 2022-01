Pozzuoli, droga sotto la panchina: arrestati due giovani pusher

Due ragazzi, di 24 e 21 anni, sono stati bloccati a Monteruscello, il quartiere delle case popolari costruite a Pozzuoli. Il motivo? Hanno estratto dalle tasche delle bustine in cellophane per poi nasconderle lì vicino. A quel punto i militari sono intervenuti e hanno trovato nelle loro tasche una stecchetta di hashish e 85 euro in contante e una bustina di marijuana e 70 euro. La parte restante della droga era sotto una panchina: 10 stecchette di hashish, 15 di marijuana. I pusher arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.

