Martedì 22 Ottobre 2019, 10:40

È stato soprannominato “Gennaro”, anche se in realtà ha un altro nome, un pastore tedesco di pochi anni che simpaticamente accompagna i turisti in visita al percorso archeologico del Rione Terra a Pozzuoli.Il “cane mascotte” è li da qualche anno, quando fu lasciato a custodire il sito archeologico sulla rocca puteolana, da una guida che lo accudiva, poi trasferitasi.​Amato e adottato dalle attuali guide, la presenza di “Gennaro” risulta particolarmente gradita ai gruppi di turisti in visita che non si trattengono da donargli carezze e coccole sempre ben accette, mentre la mansueta bestiola ricambia, “sorvegliando” con attenzione, il loro percorso di visita, tra gli assi principali stradali, cardini e decumani, criptoportici, botteghe e magazzini dell’antica colonia romana di Puteoli.