Pozzuoli, l'emergenza occupazioni negli alloggi popolari di Monteruscello

Venticinque case popolari occupate abusivamente in poco meno di tre mesi. Avviene a Monterusciello tra i palazzoni popolari del quartiere post-bradisisma e in particolar modo in via Pirandello, via Brancati, via Libero Bovio, via Parini, via Rosai e via De Curtis. «Siamo in contatto con il prefetto di Napoli per il fenomeno delle occupazioni abusive negli alloggi pubblici di Monterusciello, - ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia - Abbiamo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati