Pozzuoli, la nuova faida tra clan: presi gli autori di tre omicidi

Mercoledì 17 Aprile 2019, 12:14

Su delega della di Dda Napoli che ha coordinato le indagini, i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Napoli per tre omicidi e reati in materia di armi avvenuti nel 2008 tra Pozzuoli e Quarto; vittime due affiliati al clan Longobardi-Beneduce (Antonio Luongo e Procolo Pagliuca) e un ex affiliato al clan Sarno (Mario Morgese).Si tratta di omicidi avvenuti nel periodo in cui si era consolidata una solida alleanza tra alcuni esponenti apicali del clan Longobardi-Beneduce, come i membri della famiglia Pagliuca, referente di Gennaro Longobardi, con esponenti del clan Sarno che in quel periodo stava stendendo la propria egemonia su altri territori, in contrapposizione con il clan Beneduce.Nell’ambito degli accordi presi tra le due compagini criminali vi era quello di fornire un supporto per gli agguati da compiere nei confronti di esponenti della fazione opposta: tra questi si inseriscono l'omicidio di Gennaro Perillo, storico esponente del clan flegreo, avvenuto nel febbraio 2008 e il duplice omicidio di Michele Iacuaniello e Gennaro Di Bonito, fedelissimi di Gaetano Beneduce, avvenuto in data 26 giugno 2008.In relazione al duplice omicidio di Michele Iacuaniello e Gennaro Di Bonito era già stata emessa una prima misura cautelare nell’ottobre 2017 a carico di Salvatore Pagliuca, Luca Palumbo e Mario Morgese - questi ultimi due appartenenti al clan Sarno - la cui posizione è attualmente il vaglio del gup, poiché gli imputati hanno chiesto di essere giudicati con lrito abbreviato.Le recenti dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia hanno consentito l’emissione del provvedimento cautelare nei confronti di Antonio Luongo quale esecutore materiale che, armato di mitraglietta, aveva colpito a morte con numerosi colpi le due vittime in pieno giorno, all’altezza dell’uscita Monteruscello Nord - bivio per Quarto. Nei confronti di Antonio Luongo e di Procolo Pagliuca, figlio di Salvatore Pagliuca attualmente in esecuzione di pena per associazione camorristica e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è stata emessa ordinanza anche per altro omicidio, quello di Gennaro Perillo, vecchio affiliato alla criminalità puteolana, ucciso anch’egli nel 2008. Questo delitto, avvenuto sempre in pieno giorno nella villa Comunale del rione Toiano, costituì il primo fatto di sangue effetto dei nuovi assetti criminali formatesi nel 2007-2008.