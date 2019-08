Pozzuoli, nuovo raid dei vandali: in tilt l'impianto di irrigazione

Lunedì 12 Agosto 2019, 17:50

L'impianto di irrigazione del lungomare Pertini, a via Napoli, è stato vandalizzato nel fine settimana. Rubate alcune centraline che, senza il computer centrale, rendono inutilizzabile l'intero impianto.Immediata la risposta del comune flegreo. «Abbiamo messo in campo azioni forti e tempestive contro questi delinquenti. Già stamattina l'impianto è stato completamente ripristinato e il prato sarà ripreso in breve tempo - ha detto l'assessore all'Ambiente, Fiorella Zabatta -. I vandali, purtroppo, non vanno in vacanza, le aree verdi rappresentano una risorsa, in tutte le città del mondo, e Pozzuoli ha un patrimonio unico».Non è la prima volta che i vandali mettono fuori uso l'impianto di irrigazione. Lo scorso anno accadde ben due volte nel giro di qualche settimana. Al lavoro la polizia municipale per individuare i colpevoli. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.