Pozzuoli, incendio difficile da domare: pompieri a protezione delle abitazioni tutta la notte

POZZUOLI. Sono circa dieci gli ettari di macchia mediterranea interessati dall'incendio che da stanotte all'una è divampato sul monte Barbaro nella zona di via Campana e che è ancora in corso. I Vigili del Fuoco, gli uomini della Protezione Civile e della Sma Campania hanno lavorato per tutta la giornata per le operazioni di spegnimento che ha visto l'utilizzo di due elicotteri, uno della regione Campania e uno della flotta aerea nazionale, oltre ad un canadir.

Sono tre le squadre dei pompieri con altrettante autobotti che presidieranno da terra nel corso di questa notte a protezione delle abitazioni che si trovano nelle vicinanze dell'area interessata dal rogo. Attualmente l'incendio si estende su tre fronti e ha invaso anche il vicino monte Sant'Angelo. Infine, una grossa nube di fumo scura ha invaso da quest'oggi la zona circostante oltre ad un enorme quantità di fuliggine.