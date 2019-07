Pozzuoli, un intero quartiere in balia di un 15enne: «Via dalla comunità, è violento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 16 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tre giorni ha provocato violenze e risse a tal punto da far insorgere un intero quartiere che adesso chiede il suo trasferimento. Nel mirino dei residenti di Licola mare è finito un 15enne ospite della comunità di accoglienza per minori «Nunzia», struttura che da sei mesi ha aperto i battenti in uno dei quartieri più a rischio di Pozzuoli. Qui, nelle ultime 72 ore, tre episodi di violenza hanno alimentato la tensione tra gli abitanti e gli ospiti del centro.