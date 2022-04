C'è anche una borchia per auto, tra bottiglie di vetro, plastica e rifiuti che ingombrano i resti di un'antica cisterna d'epoca romana in via Campiglione, a Pozzuoli.

La triste istantanea, è stata segnalata da un automobilista attento, che nel percorrere la strada ha scattato alcune foto.

La cisterna romana di via Campiglione, realizzata in Opus reticulatum, conserva ancora tracce del rivestimento in cocciopesto.

Antica testimonianza appartenente ad una villa rustica in zona, ancora da portare alla luce, fu rinvenuta durante la realizzazione dell'asse viario che permette il passaggio nella galleria Monte Corvara, che collega Pozzuoli con Quarto.