Pozzuoli, la Montagna Spaccata si rifà il look: impianto luci per l'antico passo romano

«Mi accingevo a varcare la Montagna Spaccata per rientrare a casa. Una frenata improvvisa di notte... un’attimo in cui incrociammo un’auto a fari spenti che comparve all’improvviso...» è l'antefatto raccontato dall'architetto Mauro Di Vasta, accaduto nel 2014 da cui è scaturita l'idea del progetto di illuminazione dell' antico tratto viario che attraversa la Montagna Spaccata, nei Campi Flegrei.

L'ordinanza dirigenziale è stata firmata il 31 agosto e per una settimana, dal 5 all'11 settembre, il passo sarà chiuso alla circolazione veicolare per consentire lo svolgimento dei lavori. Il progetto prevede l’illuminazione del tratto stradale (varco) mediante 40 corpi luminosi posti ai margini della carreggiata ed inclinati verso i fianchi della montagna: una luce radente illuminerà l’antico varco, restituendo una suggestiva immagine del sito migliorandone, decisamente, le attuali condizioni di visibilità e sicurezza stradale. Contestualmente alla nuova segnaletica stradale verticale e orizzontale è prevista anche la predisposizione di un impianto di videocamere ai varchi. Successivamente e compatibilmente alle risorse comunali, è prevista anche la posa in opera di dispositivi rifrangenti (occhi di gatto) sulla carreggiata. Completa il progetto la posa in opera di due cartelli turistico-informativi finalizzati alla conoscenza e divulgazione del sito.

«Un ringraziamento particolare lo dedico a tutte le persone che hanno creduto in me e nel mio progetto - continua Di Vasta - ringrazio gli sponsor privati che hanno finanziato la fornitura delle lampade, la ditta che provvederà al montaggio, l’Amministrazione uscente del Comune di Pozzuoli e quella attuale, nonché il Comune di Quarto per il suo patrocinio morale e collaborazione nella prevista pulizia della vegetazione del sito, e quello dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Pozzuoli, e il Benestare dell'Associazione Nazionale Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale OdV di Roma. Ringrazio altresì colleghi ed amici che hanno sponsorizzato l’idea, prestando la loro professione a titolo gratuito».

Il passo di Montagna Spaccata, nei Campi Flegrei, è un profondo taglio nella collina, opera mirabile d'ingegneria romana, risalente al I sec. a.C. e attraversata dalla via consolare Puteolis-Capuam, permettendo il collegamento tra la piana puteolana con quella di Quarto e quindi con Roma.