Pozzuoli, la paziente 70enne desidera un caffè e l'ambulanza fa una sosta al bar

Sognava di potersi bere un caffè come faceva quando era in salute; un desiderio tanto semplice quanto difficilmente esaudibile per Maria, 70enne paziente dell'ospedale di Pozzuoli, che nel corso di un trasferimento verso un'altra struttura sanitaria, ha provato a toccare le corde emotive degli operatori dell'ambulanza.

«Mi berrei tanto un caffè», ha buttato lì. E alla fine, grazie alla comprensione e alla compassione degli operatori, ci è riuscita, facendo fare una «sosta caffe» all'ambulanza.

A raccontare la vicenda è l'edizione online del Corriere del Mezzogiorno.

Tutto inizia quando la 70enne, ricoverata dal settembre 2021 all'ospedale del comune flegreo, viene caricata sulla barella di un'ambulanza per essere trasferita presso un'altra struttura. È durante il tragitto che Maria prova a vedere se può riuscire a soddisfare il proprio desiderio. Gli operatori decidono quindi che una sosta breve si può fare, e così fermano l'ambulanza ad una stazione di servizio a Varcaturo; portano all'esterno Maria, sempre adagiata sulla barella, e al sole le fanno bere il suo tanto desiderato caffè.

Non solo, dopo le viene concesso anche qualche tiro di sigaretta, come faceva sempre quando stava bene; questo resterà un segreto, ma intanto per qualche minuto Maria torna ad assaporare un pò di normalità, e a sorridere di gusto.