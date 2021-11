Pozzuoli, lavori urgenti alla condotta: 15mila residenti senz'acqua per 12 ore

Circa 15mila residenti nell'area tra Pozzuoli alta e il centro storico rimarranno per 12 ore con in rubinetti a secco da domani mercoledì ore 20 fino all'indomani ore 8. Lo ha comunicato la società Acqua Campania che dovrà effettuare dei lavori urgenti e indifferibili sulla condotta che corre lungo la litoranea tra Pozzuoli e Napoli, quartiere Bagnoli. I lavori riguarderanno la sezione posta presso il manufatto Villa Cariati in località San Francesco ai Gerolomini. Per effetto di ciò, si verificherà una riduzione e un blocco della fornitura nell'arco di 12 ore. Le zone interessate sono: via Vecchia San Gennaro, via Carlo Rosini, via Guglielmo Marconi, viale Capomazza, via Suolo San Gennaro, via Duomo (Rione Terra), via del Carmine, via Dante Alighieri, via Carlo Pisacane, via Pietro Ragnisco e via San Rocco.

