Ha dapprima litigato con il fratello e poi è andato in ospedale per farsi medicare dove però ha aggredito un infermiere. Successivamente è tornato a casa e in uno stato di alterazione ha litigato con il vicino per futili motivi finendo per aggredirlo.

La violenza è stata inaudita: con un mazzo di chiavi ha causato alla vittima diverse fratture. La persona non è in pericolo di vita ma è tuttora ricoverata in ospedale. Il fatto è accaduto a Pozzuoli. Protagonista un 46enne che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri.

