Lo scorso 5 settembre un uomo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, dopo aver rotto il braccialetto elettronico, si era allontanato dal proprio domicilio a Giugliano in Campania.

Stamattina gli agenti del commissariato di Pozzuoli lo hanno rintracciato sul lungomare Pertini a Pozzuoli su una passerella in cemento che dà accesso alla scogliera.

Germain Saverio D’Orta, 25enne catanese, è stato arrestato per evasione.