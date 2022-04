Pozzuoli, guerra per la droga: 14 colpi di pistola ​contro la casa del boss

Quattordici colpi di pistola per marcare il territorio e lanciare un segnale alle nuove leve della camorra. C’è lo spaccio di droga dietro la «stesa» andata in scena mercoledì sera a Pozzuoli, in via Reginelle a Monterusciello, all’altezza del civico 75, in un complesso di palazzine popolari dove, verso le 22, alcuni uomini in sella a una moto hanno esploso 14 colpi di pistola calibro 9. I bossoli sono stati rinvenuti poco dopo dai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati