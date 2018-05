CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Maggio 2018, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 10:14

POZZUOLI. Scatterà domani l'ordinanza, firmata dal sindaco Vincenzo Figliolia, che vieta la vendita di bevande alcoliche ed analcoliche in vetro nel centro storico e in periferia dalle ore 21 alle 6 del mattino di ogni giorno.Un divieto che sarà valido fino al 29 ottobre prossimo e che punta ad arginare la cosiddetta movida selvaggia e gli atti di violenza e vandalismo. Un provvedimento già adottato dal comune di Pozzuoli ad aprile dello scorso anno fino al primo ottobre e che ha dato i suoi ottimi frutti. I vigili urbani, infatti, hanno registrato una drastica riduzione di episodi lo scorso anno ed hanno suggerito di ripetere la formula. «Puntiamo a preservare il decoro urbano della città - fanno sapere dal municipio di via Tito Livio - in particolar modo del centro storico e delle aree a ridosso della zona portuale e del lungomare di via Napoli, maggiormente frequentate, evitando così l'abbandono lungo le strade e nelle piazze di bottiglie e cocci di vetro che possono essere molto pericolosi».