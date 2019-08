Movida violenta, botte da orbi in riva al mare: due giovani in ospedale, gli altri in fuga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Agosto 2019, 23:00

Una maxi rissa tra due gruppi di ragazzi è scoppiata la notte scorsa intorno all’una a Piazza a Mare, sul porto di Pozzuoli. Sono stati momenti di grande panico tra la gente che si trovava lì in quel momento per una passeggiata. Botte da orbi tra le due fazioni di giovani per quasi mezz’ora, per un motivo non ancora del tutto chiaro ai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli che stanno indagando per identificare tutte le persone coinvolte. Sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza dell’area per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.