Pozzuoli, muore a 17 anni sul campo ​di calcetto: il pm ordina l'autopsia

Lunedì 14 Maggio 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 13:12

È stata disposta l'autopsia per risalire alle cause che hanno stroncato un 17enne mentre giocava a pallone con amici su un campetto del quartiere Monterusciello a Pozzuoli. Lo studente del terzo anno dell'ITI Pitagora di Arco Felice si era ritrovato ieri pomeriggio con gli amici sul campetto in terra battuta di via Bovio, a pochi passi da casa. Ad un tratto, mentre ricorreva il pallone, si è accasciato. Gli amici lo hanno soccorso subito, richiamando l'attenzione dei genitori che abitano nei paraggi e chiamando il 118. Inutili, purtroppo, sono risultati tutti i tentativi per rianimarlo. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. Per la rimozione della salma sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno, che ha disposto l'esame autoptico presso il Policlinico di Napoli.La scuola che il giovane frequentava lo ricorda con la pagina listata al lutto del proprio sito e un minuto di raccoglimento in mattinata.