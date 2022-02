Pozzuoli, nel ristorante con pistole e fucili clienti derubati, i rapinatori sparano

Rapina a mano armata ieri sera in un ristorante in località Monteruscello, a Pozzuoli. I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti intorno alle 23 in un ristorante in via Libero Bovio dove poco prima alcune persone con volto coperto e armate di pistole e fucili sono entrate all'interno del locale, hanno preso i soldi custoditi nella cassa e si sono fatti consegnare dai clienti presenti denaro e gioielli.

Usciti dal locale, uno dei rapinatori ha esploso un colpo di fucile all'indirizzo di un'auto parcheggiata, infrangendo il vetro del finestrino posteriore sinistro. I rapinatori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Il sopralluogo è stato effettuato dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corso.