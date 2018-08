Pozzuoli, natante investe subacqueo: soccorso dalla guardia costiera

Domenica 19 Agosto 2018, 13:35

POZZUOLI - Ieri pomeriggio un gommone in navigazione da Pozzuoli verso Baia, nello specchio d’acqua di Lucrino, ha investito a 200 metri dalla costa – per ragioni da verificare - un sub amatoriale in apnea. L’uomo, un 50enne di Napoli, nell’impatto con lo scafo ha riportato graffi e ferite alla schiena guaribili in sette giorni. Il sub – la cui posizione in immersione era segnalata con un pallone - ha chiesto aiuto: i bagnanti hanno allertato la guardia costiera che lo ha recuperato con la motovedetta accompagnandolo a Baia. Da qui una ambulanza lo ha trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Il conducente del natante, che non si sarebbe accorto di nulla, è stato rintracciato dai guardacoste all’altezza di un pontile nel porto e condotto nella sede di Locamare per essere ascoltato. A bordo del gommone sette persone, di cui 3 uomini e 4 donne, le cui dichiarazioni sono tutte in corso di verifica. L’operazione è stata eseguita dagli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli – diretto dal comandante Marco Ruberto – e dell’Ufficio Locamare Baia, coordinato dal comandante Antonio Visone. La guardia costiera, sull'incidente, si riserva di inoltrare una informativa alla Procura della Repubblica di Napoli.