Quando venne alla luce nel 1991, durante la costruzione del ponte azzurro della variante Solfatara, gli archeologi della soprintendenza di Napoli e Caserta, si trovarono dinanzi a un sito davvero imponente: un tratto della famosa via Antiniana, la strada romana che collegava via Celle e dunque l’antica Puteoli, con la via Domitiana e quindi Neapolis, costellata per oltre trecento metri, di monumenti funerari, gentilizi e diversi mausolei.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...