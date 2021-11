Pozzuoli, nel degrado dell'ex area industriale spuntano i murales della pandemia

«Dias», «Nino Come», «Gear1», sono alcuni degli street artists partenopei e non solo, che hanno scelto l'area industriale ex Sofer a Pozzuoli, per esprimere e comunicare le proprie impressioni artistiche.

In particolare, colpiscono alcuni murales che esprimono i rischi legati ai giochi virtuali, e alle conseguenze della pandemia.

L'ex area industriale Sofer a Pozzuoli, attende da tempo un intervento di riqualificazione che stenta ad arrivare. Nel frattempo, sembra essere diventato un incubatore artistico sui rischi e non solo, della società contemporanea.