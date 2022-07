Pozzuoli, nuova sede del 118: i sindaci flegrei al taglio del nastro

Il neo sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, unitamente ai colleghi di Bacoli e Quarto, Josi Della Ragione e Antonio Sabino, e ad Antonio D'Amore presidente dell'Asl Napoli2 nord, ha presenziato all’inaugurazione del nuovo centro Cup e del 118 presso l’ospedale S.Maria delle Grazie: una struttura all’avanguardia destinata a diventare un fiore all’occhiello della sanità. «Non solo dell’area flegrea e della Campania, mi sento di dire di tutto il Sud – ha detto Manzoni - visto che i progressi fatti registrare da quest’ospedale negli ultimi tempi lo hanno proiettato al vertice per affidabilità e crescita nel campo medico-scientifico».

Intanto, al Comune di Pozzuoli battesimo anche per i neo eletti consiglieri: non erano presenti tutti i 24 scelti dai cittadini, notata ancora una volta l’assenza di Figliolia, sindaco uscente, che ha disertato l’aula come aveva già fatto in occasione del passaggio di consegne con Manzoni. Di diversa natura il messaggio di benvenuto rivolto dal nuovo sindaco: “Ci aspetta un duro lavoro, mettiamoci subito all’opera, sono convinto che i risultati gratificheranno i nostri sforzi con o senza contributo dell'opposizione. Restiamo aperti al dialogo e alla collaborazione con tutti, l'importante è che alla fine a prevalere sia il bene comune di Pozzuoli”.