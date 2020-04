Pozzuoli, ammazzò il fratello dopo una lite: Lucignano va agli arresti domiciliari

LEGGI ANCHE

Dopo venti giorni di carcere è tornato a casa, il 50enne di Pozzuoli che l'otto aprile scorso uccise suo fratello Rosario, di sei anni più piccolo, al culmine di una violenta lite. Nei confronti dell'assassino reo confesso, il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la revoca della misura cautelare in carcere e gli arresti domiciliari, accogliendo l'istanza presentata dall'avvocato. Le motivazioni del provvedimento saranno rese note entro novanta giorni dai giudici, in attesa del processo che vede il 50enne accusato di omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi. Un omicidio d'impeto maturato in un contesto familiare difficile dove la vittima in più occasioni si era macchiata di atti di violenze proprio nei confronti del fratello maggiore e dell'anziana madre, mai denunciate.I due fratelli, lavoratori edili entrambi celibi, vivevano nell'abitazione al civico diciannove di via Catullo, nelle cosiddette case dei «carrarmati gialli», insieme all'anziana madre, unica testimone oculare dell'assassinio. Quella notte, secondo le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Pozzuoli, dopo l'ennesima lite sfociata nel bagno di casa Filippo afferrò un coltello e colpì almeno quattro volte suo fratello Rosario al petto e al torace fino ad ammazzarlo.Inutili furono i soccorsi chiamati da un altro fratello dei due che vive in un'abitazione attigua. Alla vista dei poliziotti l'assassino esclamò «Sono stato io. L'ho ucciso io» ripetendo le parole pronunciate poco prima al cospetto dei sanitari dei 118. Dopo l'arresto molti residenti del quartiere hanno preso le difese dell'assassino organizzando anche una raccolta fondi per aiutarlo a sostenere le spese legali.