Un 56enne incensurato è stato arrestato a Pozzuoli dai Carabinieri della stazione di Monteruscello per violenza sessuale. Ieri sera alle 18, nei pressi di una fermata dell'autobus, l'uomo si è avvicinato ad alcune ragazze che stavano attendendo il pullman.

Le ha prima insultate proferendo parole volgari e poi contento si è avvicinato ad una di queste, una 17enne, palpeggiandola con forza toccandole il seno, per poi andare via. I militari dell'Arma, allertati dal 112 su richiesta di aiuto da parte di un'amica coetanea della vittima, hanno rintracciato e arrestato il 56enne. L'uomo è stato dichiarato in arresto e portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

