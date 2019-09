Giovedì 26 Settembre 2019, 14:43

Il nubifragio della notte scorsa ha messo in ginocchio la viabilità in provincia di Napoli, in particolare nella zona flegrea. Le situazioni di maggiore criticità si sono registrate a Pozzuoli alta dove hanno ceduto per la forte pioggia, i fiumi di acqua e la valanga di fango che si sono riversati in strada, via Cigliano e via Carlo Rosini.In località Cigliano, zona collinare, dove ci sono 5 mila residenti, ha collassato la strada di accesso all'area residenziale su cui si stanno effettuando lavori per la nuova rete fognaria. La furia delle acque e del fango ha trascinato in una voragine le macchine operatrici dell'impresa stradale che sta realizzando il collettore. I residenti sono rimasti bloccati e costretti ad utilizzare una strada secondaria per raggiungere scuole e uffici questa mattina.Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale per coordinare con l'impresa gli interventi di rimozione dei mezzi e il ripristino almeno parziale della viabilità. In via Carlo Rosini, nell'immediata prossimità degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e del plesso Rosini della scuola Elementare Marconi, ha ceduto la carreggiata in direzione Napoli. La strada, dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, è stata transennata ed è stato istituito il senso unico alternato su un tratto di un centinaio di metri. Sul posto i responsabili dell'ufficio tecnico per gli interventi di ripristino. Traffico in tilt per l'intera mattinata.