Pozzuoli, picchia la moglie per gelosia davanti al figlio: arrestato dopo la fuga

Ancora violenza. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: un 44enne è stato arrestato per aver colpito la moglie, di 47 anni, ricoverata al Cotugno per fratture multiple alle braccia e per varie contusioni su tutto il corpo.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di appurare che la vittima era stata aggredita in presenza del figlio piccolo. «Il motivo di tanta violenza è riconducibile a futili motivi di gelosia», è la ricostruzione dei carabinieri che hanno anche individuato «innumerevoli episodi di maltrattamenti e vessazioni mai denunciati che hanno caratterizzato gli ultimi 10 anni di vita della vittima». Fuggito dopo la richiesta di aiuto, l'aggressore è stato rintracciato in tarda serata a Quarto e fermato. Ora è in carcere.