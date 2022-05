Primo maggio in famiglia a Pozzuoli, 50enne picchia la mamma e distrugge la casa: arrestato

Primo maggio a Pozzuoli, sono da poco passate le 14. Un 50enne vive con sua madre di 77 anni; con loro c’è anche la sorella dell’uomo, 53 anni, ospite per la giornata di festa. Una parola tira l’altra e il pranzo tra parenti lascia spazio alla violenza. L’uomo perde le staffe, aggredisce sua madre e mette a soqquadro l’abitazione.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Roccarainola, picchia la madre e rompe oggetti in casa: arrestato LA VIOLENZA Si barrica in casa e aggredisce la madre anziana dopo aver cacciato... BRINDISI Brindisi, picchia e acceca la moglie davanti ai figli minorenni, poi...

Nel panico più totale la sorella chiede aiuto al 112, intervengono tre pattuglie di carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Il 50enne viene arrestato per maltrattamenti in famiglia e va ai domiciliari in attesa di giudizio, l'anziana va a casa della figlia. Passa poco tempo e al 112 arriva un’altra richiesta di aiuto. L’arrestato era evaso ed era andato a casa di sua sorella per minacciare ancora una volta la mamma. I carabinieri lo rintracciano e lo trasferiscono nelle camere di sicurezza della caserma.