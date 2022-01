Pozzuoli, positivo al Covid al lavoro: chiusa l'attività commerciale

A Pozzuoli i militari hanno denunciato un 46enne di origine cinese, titolare di un'attività commerciale in via Campana, e un 21enne amministratore unico di una società di servizi che gli aveva fornito un collaboratore per controllare la temperatura dei clienti prima dell’ingresso nell'attività commerciale. Violate le norme sui luoghi di lavoro. E non solo. Lì un dipendente continuava a essere impiegato, nonostante fosse risultato positivo al Covid il 12 gennaio scorso, mettendo così in pericolo la salute dei clienti e degli altri 12 colleghi. Sanzioni per 90mila euro ed attività chiusa in attesa della sanificazione dell’Asl. A San Pietro a Patierno i carabinieri hanno invece sorpreso in strada un 21enne positivo al Covid dal 14 gennaio scorso.

