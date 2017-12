Martedì 26 Dicembre 2017, 20:41 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 20:41

Le suore Figlie della Presentazione di Maria Santissima al Tempio, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Pozzuoli e con i ristoranti "Skizzi di mare" e "Il Tempio" hanno organizzato un pranzo per le famiglie bisognose di Licola Mare. Il Centro San Marco, opera segno della Diocesi di Pozzuoli, si offre come centro di spiritualità per tutte le realtà, le associazioni, i gruppi e le parrocchie che abbiano la necessità di organizzare momenti di riflessione e preghiera in un contesto, che pur essendo al centro della città, riesce a garantire la pace e la tranquillità necessarie al raccoglimento, grazie anche all’annessa rettoria. L'esperienza del 25 dicembre si ripete da qualche anno. In questa occasione c'è stata la fattiva partecipazione di due dei ristoranti che si affacciano sul Tempio di Serapide, uno dei monumenti più conosciuti e visitati dell'area flegrea, che hanno voluto esprimere anche in questo modo la loro solidarietà per il Santo Natale. Presente al pranzo al Centro San Marco di Pozzuoli, don Giuseppe Cipolletta, direttore della Caritas Diocesana. A Licola Mare, invece, suor Doris e suor Eva curano l'oratorio per i bambini e si occupano di assistenza spirituale e materiale.