Pozzuoli, protesta degli ambulanti: «Il mercatino torni in via Roma»

Un sit in è stato inscenato questa mattina ed è tuttora in corso nel centro storico di Pozzuoli da parte degli ex ambulanti del mercatino non alimentare di via Roma. La protesta dei circa 50 operatori è scaturita in seguito al trasferimento, dopo il periodo di lockdown, nel megaquartiere di Monterusciello della fiera giornaliera per esigenze di viabilità nell'area di via Roma, stretta tra il centro storico ed il porto. L'esperienza non è mai decollata ed ora gli ambulanti chiedono di tornare nel sito di via Roma, dove stamani hanno parcheggiato i propri automezzi ed avviato la protesta.

«L'esperimento, come l'amministrazione lo aveva proposto, è fallito - dice Aldo Marcellini, coordinatore nazionale di Unimpresa per il commercio su aree pubbliche -. Ora come da accordi chiediamo di rientrare nel vecchio sito. Tutti gli operatori sono stremati da 4 mesi di lockdown da tre mesi di zero introiti. Il comune, sebbene più volte interpellato non ci ha dato ascolto. Da qui la protesta!». Avviata una raccolta di firme per chiedere all'amministrazione il ritorno nell'area di via Roma, sito ritenuto di maggiore versatilità commerciale e più facilmente raggiungibile dall'utenza. La protesta, assicurano gli ambulanti, andrà avanti ad oltranza. Si attende una convocazione dal comune.

