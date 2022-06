Pozzuoli, pusher a 19 anni arrestato dai carabinieri

Ha 19 anni, è incensurato e deve rispondere dell'accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A bloccarlo i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, in località Reginelle, che hanno notato il ragazzo. Lo hanno fermato e controllato, nelle sue tasche un grammo di hashish ma soprattutto la somma contante e in piccolo taglio di 325 euro. Quei soldi hanno “consigliato” ai militari di estendere la perquisizione a casa del giovane puteolano, dove sono stati rinvenuti e sequestrati 30 dosi termosaldate di cocaina e 56 stecche di hashish. La droga, sequestrata, era pronta per essere venduta.

