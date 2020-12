Non escludono l' atto doloso, i carabinieri di Pozzuoli che la scorsa notte sono intervenuti in via Antiniana a causa dell'incendio di un negozio di abbigliamento di proprietà di un uomo che dai controlli è risultato incensurato.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco solo in mattinata. Intanto proseguono le indagini per fare luce sull'accaduto: i militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

