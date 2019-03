Napoli, raid a colpi di martello contro un bar: la gang immortalata dalle telecamere

Giovedì 21 Marzo 2019, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 16:04

Due raid a colpi di martello e piede di porco in meno di due settimane, con un bottino di poco inferiore ai 9mila euro. Vittima della banda, che ormai da settimane piazza colpi a ripetizione ai danni dei commercianti della zona tra Agnano e Pozzuoli, è il titolare del bar «Caffetteria degli amici», a poche decine di metri dall’ex base Nato di via Antiniana.Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno immortalato le scene che sembrano tratte da Gomorra: il 7 marzo, poco dopo le 4.30 di mattina, da un’auto di grossa cilindrata di colore bianco scendono in 5, uno dei quali con il volto scoperto e con un taglio di capelli molto in voga tra le paranze della camorra napoletana. I cinque tentano di scardinare la saracinesca della caffetteria. Prendono a martellate il catenaccio a borchia di acciaio, ma passa molto tempo e l’arrivo di un’automobile li mette in fuga temendo di essere scoperti. Ma dopo pochi minuti l’auto ritorna e i 5 ci riprovano, ma ancora una senza successo.All’alba del 19 marzo, sempre intorno alle 4.40 del mattino, il secondo raid che questa volta va a segno: la banda è composta di 6 giovani, tutti con i volti coperti dal cappuccio delle felpe o da sciarpe. Escono da un’auto di colore nero e iniziano a scardinare con un piede di porco e un martello la saracinesca, fino al punto da rompere la soglia di marmo per fare leva da sotto sulla saracinesca e aprirla quel poco che basta per intrufolarsi all’interno. In pochi minuti, come mostrano le immagini interne della videosorveglianza, vengono trafugati alcune confezioni di gratta e vinci per un controvalore di 5mila euro e l’incasso della serata precedente, per circa 4mila euro. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza.