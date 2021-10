Raid nella notte al Rione Toiano di Pozzuoli: date alle fiamme 4 auto

Pozzuoli. Inferno di fuoco nella notte al Rione Toiano di Pozzuoli dove quattro auto sono state date alle fiamme. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito, verso le 4, alcune motociclette scorrazzare prima dell'incendio che ha completamente distrutto tre veicoli, di proprietà di un unico nucleo familiare e danneggiato un altro.

Sulla matrice dolosa del raid non ci sarebbero dubbi. Le quattro automobili erano parcheggiate in Largo Cocceio, davanti alle palazzine popolari del rione nei pressi della chiesa di San Michele Arcangelo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sul raid indagano i carabinieri del reparto radiomobile della compagnia di Pozzuoli. Le modalità fanno ipotizzare a un atto intimidatorio rivolto nei confronti di uno dei tre proprietari dei veicoli: padre, figlio e nonno tutti incensurati. Appena due giorni fa un altro rogo, sempre di origine dolosa, aveva distrutto due auto a via Napoli di proprietà di una famiglia di commercianti. Al momento gli inquirenti escludono un collegamento tra i due episodi.