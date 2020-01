LEGGI ANCHE

In due mesi quattro raid vandalici nella sede Istiuto magistrale statale Virgilio di Pozzuoli in via Vecchia San Gennaro. L'ultimo con la solita tecnica dell'utilizzo di creolina. Ignoti si sono introdotti all'interno della struttura ed hanno cosparso i corridoi ai tre piani ed alcune aule dell'acre liquido.Risultato: oggi chiusura forzata della scuola per l'intera giornata con sospensione di attività didattiche ed amministrative. Sul posto sono intervenute le forze di polizia per i rilievi. La dirigente scolastica, Stefania Manuela Putzu, ha convocato ad horas un collegio docenti per esaminare la situazione. In prima deliberazione deciso di recuperare la giornata di lezione, persa oggi, sabato della prossima settimana. Per lunedì consiglio di istituto straordinario per ulteriori significativi interventi da prendere con i genitori e tentare di porre un freno agli episodi vandalici.