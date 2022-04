Pozzuoli, minacciano 49enne con la pistola e le rubano l'auto e i soldi

Nella tarda serata di ieri, a mezzanotte circa, una donna è stata minacciata con una pistola e rapinata della propria automobile. La vicenda è avvenuta a Pozzuoli, presso la stazione di servizio della Q8 in via Campi Flegrei.

La donna, 49enne di Pozzuoli e dipendente della stazione, aveva terminato il turno di lavoro ed era salita in auto per tornare a casa. I malviventi, una donna e un uomo sulla trentina, solo entrati nella vettura e hanno minacciato la vittima con una pistola, per poi rubare la macchina e la borsa della 49enne, contenente 80 euro e le carte di credito. I carabinieri sono giunti sul posto un'ora dopo l'accaduto, raccogliendo la denuncia della donna.