Pozzuoli, ​rapina un bar ma i carabinieri lo rintracciano poco dopo

I Carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per rapina aggravata un 22enne incensurato del posto. Poco prima, travisato e armato di un cacciavite aveva costretto la cassiera di un bar in via Domiziana a consegnare i 500 euro custoditi nell registratore di cassa.

I carabinieri hanno immediatamente analizzato le immagini di videosorveglianza, ricostruendo il percorso di fuga del rapinatore. Quando lo hanno identificato, lo hanno raggiunto nella sua abitazione rinvenendo anche il cacciavite e l'abbigliamento indossato durante la rapina. Finito in manette è ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.