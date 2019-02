Domenica 17 Febbraio 2019, 17:12

Ancora una settimana di disagi per i residenti di Pozzuoli alta, oltre cinquemila, che da domani e fino a venerdì 22 febbraio, per cinque pomeriggi, rimarranno senza erogazione di acqua potabile. La nuova interruzione, che fa seguito a quella di tre giorni della scorsa settimana ed è programmata dalle ore 14,00 alle ore 18,30.Lo stop è dovuto alla prosecuzione dei lavori degli allacci sulla nuova condotta idrica. Il flusso idrico potabile sarà interrotto nell'intera zona di via Artiaco, da piazza Capomazza fino alla rotonda della rampa di accesso alla tangenziale di Napoli in via Campana, con esclusione di via Celle, via vecchia Campana e parco Pisano. Ripercussioni notevoli sono previste per gli uffici privati e pubblici, tra cui una scuola con prolungamento pomeridiano e per esercenti pubblici e supermercati della zona.