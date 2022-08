Spazzatura e rifiuti abbandonati tra le antiche mura romane.

È la triste istantanea apparsa stamattina in via Campana nel comune di Pozzuoli.

Le rovine di un antico manufatto d'epoca romana, nei pressi di un noto distributore all'ingrosso, spesso divengono ricettacolo di rifiuti o utilizzate come area di sosta per auto o scooter, come lamentano alcuni residenti.

L'area archeologica di via Campana, tagliata a metà dall'arteria stradale, comprende una serie di ambienti pertinenti ad un complesso più ampio, con resti di aule termali e strutture funerarie ipogee.